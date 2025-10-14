ÆüËÜ¿Í¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥¿¥¤¤Î¸É»ù»ÜÀß¥¿¥¤ËÌÉô¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è»ÜÀß¡ÖBAN ROM SAI¡Ê¥Ð¡¼¥ó¥í¥à¥µ¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢HIV¤ËÊì»Ò´¶À÷¤·¤¿¸É»ù¤Î»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¼èÈþÏÂ¤µ¤ó¤¬1999Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï°áÎà¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤òÀ½ºî¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤ê¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥·¥Ï¥Ê¤È¤¤¤¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤â¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ýÆþ¤Î°ìÉô¤òÏÅ¤¦¤Û¤«½¢Ï«»Ù±ç¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯ÀßÎ©25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶á¶·¤òÄ°¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«