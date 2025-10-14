¡Ö¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ý¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡×¡Ê£±£´Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Ï²áµî£²Ê¬£±£±ÇÔ¤Î²¦¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤Î½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÀï¡£Á°È¾¤Ï£°¡Ý£²¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾£±£¶Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¸åÈ¾£¶Ê¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢£Ä£Æ¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¡£½¦¤Ã¤¿ÆîÌî¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¤¿¤¿¤­¹þ¤ó¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾£±£¶Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì