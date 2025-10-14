¡þ¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜ-¥Ö¥é¥¸¥ë(14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)ÆüËÜÂåÉ½¤¬¸åÈ¾¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾7Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëDF¤Î¥ß¥¹¤«¤éÆîÌîÂó¼ÂÁª¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾9Ê¬¤Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±ÑÁª¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÓÃæÅêÆþ¤µ¤ì¤¿°ËÅì½ãÌéÁª¼ê¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤ëÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤Ø¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥¯¥í¥¹¡£ÃæÂ¼Áª¼ê¤â±¦Â­¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¡¢ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤¢¤¿