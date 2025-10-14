ÈÓÅÄ»Ô¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£·î6Æü¤«¤é10·ï°Ê¾å¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÏ¶è¤Ç¡¢13Æü¤â¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ä»Ô¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£13Æü¸á¸å5»þÁ°¡¢ÈÓÅÄ»Ô¾å¶¿¹õÅÄ¤ÎÌîÄìÀî±¦´ßÉÕ¶á¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤¬¥¯¥ê¤ò¿©¤Ù¤ëÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¶¿¹õÅÄÃÏ¶è¤Ç¤Ï10·î6Æü¡¢¥¯¥Þ¤¬½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤òÊâ¤­²ó¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î½»Âð¤ÎÄí¤Ë¤â½ÐË×¡£½»¿Í¤¬²ÌÊª¤ä¥¯¥ê¤ò¿©¤Ù¤ë¥¯¥Þ¤Î