¡ã¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥ÄÃÂÀ¸75¼þÇ¯µ­Ç° ¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¤·¤¢¤ï¤»¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼ ¸ø¼°¥«¥é¡¼¶â²ß¡¦¶ä²ß¡ä¤¬¡¢I¡¦E¡¦I ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¶â²ß¤È¶ä²ß¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë¡ØPEANUTS¡Ù¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦M¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¤Ë¤è¤ë¿·Ê¹Ï¢ºÜ¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¡¢¤½¤Î»ô¤¤¸¤¤Ç¤¢¤ë¥Ó¡¼¥°¥ë¸¤¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÍ§¿Í¤ä¼þ°Ï¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸ÄÀ­Ë­¤«¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿