ÇÐÍ¥¤ÎÆ£ËÜÞ«Âç¡Ê£²£°¡Ë¤È´Ê½¨µÈ¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£×¼ç±é¤¹¤ë£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£±£¸Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÅÚÍË¡¢¿¼Ìë£±¡¦£°£°¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ë¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤ÎºùÌÚ²íºÈ¡Ê£±£¹¡Ë¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï·àÃæ¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸µ¡¹¹Ê¤é¤ì¤¿ÂÎ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´Ê¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¹â¹»À¸Ìò¤Ç¸¶ºî¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®Àâ¤ÎÁÞ³¨¤Î¡Ê±é¤¸¤ëÌò¤Î¡ËÅÏ²ñ¤¬¤¹¤´¤¤¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¹