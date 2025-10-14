¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÆ£ËÜÞ«Âç¤ÈºùÌÚ²íºÈ¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢´Ê½¨µÈ¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢À¶¿å³¤Íû¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£»£±Æ¸å¤Ëµ¯¤­¤¿¶²ÉÝÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ËÜÞ«Âç¡¢´Ê½¨µÈ¤é¤ÎÁÖ¤ä¤«À©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡Æ£ËÜÞ«Âç¡õºùÌÚ²íºÈ¡¢»£±Æ¤Ç¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¹ðÇò¡ÖÂ¿