ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ê¤®¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè·î1½µÌÜ¤Î·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:15º¢¡Á¡Ë¡£10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä¡ÖÀèÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¤Ë¤ã¤óÀèÀ¸¤¬¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¤Ï¤®¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¼ª¤¬¤È¤í¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ë¤ã¤óÀèÀ¸¤Ï