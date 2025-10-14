´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¿Í·Á¤Èµ­Ç°¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ëÀÐÇË¼óÁê¡Ê±¦¡Ë¤È°ËÅìËüÇîÁê¡á14ÆüÌë¡¢¼óÁê´±Å¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï14ÆüÌë¡¢´±Å¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¿Í·Á¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£13Æü¤ÎÊÄËë¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤«¤ì¤¿¸«Á÷¤ê¤Î²ñ¤Ç¡ÖËüÇî¤ÎÀ®¸ù¤ËÂç¤­¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¿Í·Á¤Ï°ËÅìÎÉ¹§ËüÇîÁê¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤Æ´±Å¡¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¾®·¿¥¹¥Ô