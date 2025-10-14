YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤Ç10·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¡ÚÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¤Ï½éÀã¤Î²ÄÇ½À­ ²­Æì¡¦±âÈþ¤Ï¤Þ¤À²Æ¡×¤ÎÆ°²è¤Ë¤Æ¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£¾¾±º»á¤Ï¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ÎÆîËÌ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¸²Ãø¤Êµ¤²¹º¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë°ì½µ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡ÖËÌ¤Ï´¨µ¤¡¢Æî¤ÏÃÈµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÆîËÌ¤Çµ¤²¹¤Îº¹¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¾¾±º»á¤Ï¡¢