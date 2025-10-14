¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥º¥ß¤¬Ãæ´Ö·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ë¤¢¤¿¤ë±Ä¶È¼ý±×¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÌó2810²¯±ß¤Ç3´üÏ¢Â³¤ÎÁý¼ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶È¤ÎÌÙ¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤âÁý±×¤Ç¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤ÎÈÎÇä²óÉü¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú2025Ç¯10·î14ÆüÊüÁ÷¡Û