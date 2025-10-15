¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¤ò½Ð¤ë¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¡á14Æü¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ë¥³¥ë¥Ë¥å¼óÁê¤Ï14Æü¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿Ç¯¶â²þ³×¤ò2027Ç¯ÂçÅýÎÎÁª¤Þ¤ÇÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£Æâ³ÕÉÔ¿®Ç¤¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â²þ³×¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÅÞ¤Îº¸ÇÉ¡¢¼Ò²ñÅÞ¤Ë¾ùÊâ¤·¤¿¡£¶Ë±¦À¯ÅÞ¡¢¹ñÌ±Ï¢¹ç¡ÊRN¡Ë¤È¶Ëº¸À¯ÅÞ¡ÖÉÔ¶þ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤Ï13Æü¡¢¥ë¥³¥ë¥Ë¥å»áÎ¨¤¤¤ë¿·Æâ³Õ¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò²¼±¡¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢