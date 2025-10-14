µð¿Í¤Ï£±£´Æü¤ËÆó²¬ÃÒ¹¨¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¹¡Ë¤È¶ðÅÄÆÁ¹­»°·³´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æó²¬»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ëµð¿Í¤ÇÀµÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¡¢£²£°£°£¸Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£±£³Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡££±£¶Ç¯¤«¤éÆó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢£±£¸Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óµî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²£°Ç¯¤Ë»°·³Áí¹ç¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËºÆÉüµ¢¡£Æ±Ç¯£¸·î¤«¤é»°·³´ÆÆÄ¡¢£²£±Ç¯¤Ë¤ÏÆó·³´Æ