¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/14¡ÛÇÐÍ¥¤Î´Ê½¨µÈ¤¬¡¢14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê10·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Á¡¦ABC¥Æ¥ì¥Ó¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢Æ£ËÜÞ«Âç¡¢ºùÌÚ²íºÈ¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢À¶¿å³¤Íû¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÌòºî¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ËÜÞ«Âç¡¢´Ê½¨µÈ¤é¤ÎÁÖ¤ä¤«À©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡´Ê½¨µÈ¡¢Ìòºî¤ê¤Ç10¥­¥í¸ºÎÌÆ£ËÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬