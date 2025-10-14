Åìµþ¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç£±£³ÆüÌë¡¢´ä¹ñ¹Ô¤­¤ÎÁ´ÆüËÜ¶õÍ¢£¶£³£¹ÊØ¤¬Î¥Î¦¸å¤ËÆ±¶õ¹Á¤Ø°ú¤­ÊÖ¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢£¶£³£¹ÊØ¤¬Î¥Î¦¤ÎºÝ¤ËÌó£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ê³êÁöÏ©ÏÆ¤ÎÅô²Ð·×£±£¸´ð¤òÇËÂ»¤µ¤»¤Ê¤¬¤é³êÁö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡££Ä³êÁöÏ©¡ÊÁ´Ä¹£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯£´·î¤Ë¤âÆüËÜ¹Ò¶õµ¡¤¬Î¥Î¦Á°¤ËÅô²Ð¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¶ÛµÞÄä»ß¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢³êÁöÏ©¤ÎÃæ¿´Àþ¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤Æ³êÁö¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ê