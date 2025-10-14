¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÇÈ¯¸«¡ª 2025Ç¯¤Î½©¤ËÃå¤¿¤¤¡Ö¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿¡¼¡×3Áªº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Âç¿Í¤Î½÷À­¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª Á´¤Æ4990±ß°Ê²¼¤ÇÇã¤¨¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿¡¼3ÅÀ¤ò¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÎã¤È°ì½ï¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1. ¥Õ¥ê¡¼¥¹ÁÇºà¤ò¤­¤ì¤¤¤á¤ËÃå¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ü¥¢¥«¡¼¥Ç¡×¡Ö¥Ü¥¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ3990±ß¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤ÆÈ©¿¨¤ê¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢·Ú¤¤Ãå¿´ÃÏ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ç¤¹¡£¥«¥¸