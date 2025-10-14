¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î»þÂå¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í(40)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤ï¡¼¤¤¤ï¤ï¡¼¤¤¡ª»þ´ü¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¸µ¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¶¦±é¤Ç¤¹³Ú¤·¤«¤Ã¤¿!¤º¤Ã¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ¸øµ±(34)¤È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤­¤¹¤®¤Þ¤¹¡½¡½¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î»þÂå¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¿ä¤·¤È