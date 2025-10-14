Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ºî²È¤ÎÂç»³ ¹¨¤µ¤ó¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Âç»³ ¹¨¤µ¤ó¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼Â¹ÔÎÏ¤Î¤¢¤ë¡¢À¤³¦¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë·Á¤Ë¹­Åç¸©¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡× ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ºî²È¤ÎÂç»³ ¹¨¤µ¤ó¤ÏÅì¹­Åç»Ô½Ð¿È¤Î£·£·ºÐ¤Ç¡¢ÅêÉ¼Î¨¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤ÈÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹­Åç»ÔÄ¹Áª¤ä¹ñÀ¯Áªµó¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¡¢º£²ó¤Ï£µÅÙÌÜ¤ÎÁªµó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ Âç»³¤µ¤ó¤Ï³ËÇÑÀä¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ¿ÏÂ¹ÔÀ¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¤Û