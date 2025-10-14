DeNA¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë³«Ëë¤Ë¸þ¤±¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÇÆ¼Ô¡¦ºå¿À¤Ï14Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç2ÆüÏ¢Â³¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼Îý½¬¤ÇºÇ¸å¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬Á°¤Ë¤Ï³°Ìî¼ÇÀ¸¾å¤ËÅê¼ê¡¢Ìî¼ê·×39Áª¼ê¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¹ç¤·¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬·±¼¨¡£·èÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òON¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£ÅêÆâÏ¢·¸¤Ç¤âÅê¼êÁ´°÷¤¬¥×¥ì¡¼¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼ÂÐºö¤Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Î·è¤Þ¤ê»ö¤òºÆ³ÎÇ§¡£¤½¤Î¸å¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ïº´Æ£µ±¡¢Âç»³¡¢¿¹²¼¤ÎÃæ¼´¤¬¹Ã»Ò±à¤Ë²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£