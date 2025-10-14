ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñ³Û¤¬²áµîºÇ¹â¤Î1Ãû3000²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÃæ¡¢º£¡¢µÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡×¡£¡Ö321±ß¡Á¡×¤È¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤ÇÇã¤¨¤ë¥¦¥é¤Ë¤Ï´ë¶È¤Î¶Ã¤­¤Îµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡×²¹¤á¥à¥é¤òÍÞ¤¨¤ë¡È´ï¡ÉµÞÀ®Ä¹¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡×ÈÎÇä³Û130²¯±ß½Ð¿åËã°á¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡§¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤«¤º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÎäÅà¿©ÉÊ¡¢¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡×¤Î2024Ç¯¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó12ÇÜ¤Î130²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·