10·î12Æü¡¢½÷Í¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£´Ý¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¡È°õ¾Ý·ãÊÑ¡É¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¼Ç¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¿Í¤Î´éÊ¸»ú¤À¤±¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¶ßÉÕ¤­¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÂç¤­¤Ê´Ý¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¾õÂÖ¤Çº¸¼ê¤Ç¥á¥¬¥Í¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÄÏ¤ß¡¢¸ý¸µ¤òÀí¤é¤»¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¾®¼Ç¤ÎÄÁ¤·¤¤¥á¥¬¥Í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ