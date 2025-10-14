¥Ò¥È¥ê¥¨¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥·¥Î¥À¤¬¡¢cakeboxÌ¾µÁ¤Ç²áµî¤ËÈ¯É½¤·¤¿4ºîÉÊ¤ò¡¢2025Ç¯10·î22Æü¤ËÆ±»þÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ècakebox¡É¤Ï¡¢¥·¥Î¥À¤¬20Âå¤Îº¢¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£º£²óÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Øcakebox vol.1¡Ù¡¢Æ±Ç¯11·î¤Î¡Øcakebox vol.2¡Ù¡¢2013Ç¯5·î¤Î¡Øcakebox vol.3¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯8·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØNEKTAR¡Ù¤Î4ºîÉÊ¡¢Á´25¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¸½ºß¤Ï¥Õ¥£¥¸