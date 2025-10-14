¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ãJUST PUNK ROCK TOUR¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï10·î23Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2·î28Æü¤è¤ê»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡£ºÇ½ªÆü¤Î4·î3Æü¤ÏÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤¬³«ºÅÍ½Äê¤À¡£¤Ê¤ª¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢10·î15Æü¤Ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£CDÉõÆþ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤¬ËÜÆü¤è¤ê»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼