¡þ¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ÆüËÜ-¥Ö¥é¥¸¥ë(14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¤òµö¤·2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¸åÈ¾¤Ø¤ÈÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï»î¹ç³«»Ï¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤ÁÎ¾¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ò¤·¤«¤±¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Á°È¾26Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤ò¤Ä¤«¤ì¤Æ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼ê¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥Ò¥­Áª¼ê¤ËºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË¤µ¤ì¡¢¹ª¤ß¤Ê¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥­¥Ã