¡Ö¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ý¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡×¡Ê£±£´Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Ï²áµî£²Ê¬£±£±ÇÔ¤Î²¦¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¤Î½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÀï¤À¤¬¡¢Á°È¾¤Ï£²¼ºÅÀ¡££°¡Ý£²¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¡£ÆüËÜ¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢ÉÔÈ¯¤¬Â³¤­¡¢¤­¤Ã¹³¤·¤¿»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£Á°È¾£²£±Ê¬¡¢Æ²°Â¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¿¯