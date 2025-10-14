Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢Ä¶¥ÉÇÉ¼ê¤Ê»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£°ÛÌ¾¤Ë°ã¤ï¤Ì¡ÈÈþËÆ¤È¶¸µ¤¡É¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¡¢Á´¿ÈÁíÊÁ¤Î¡ÈÄ¶¥ÉÇÉ¼ê¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈWWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£WWE¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÊÔ¤ß¹þ¤ß¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥Ø¥¢¤Ë¡¢Á´¿ÈÁíÊÁ¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê»äÉþ¤Ï