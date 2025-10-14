¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇºÇÂ¿£µÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡È¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¡É¤òÁê¼ê¤Ë½øÈ×¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¯¤â¡¢½¸ÃæÎÏ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤Ç·èÄêµ¡¤òºî¤é¤»¤Ê¤¤¡£22Ê¬¤Ë¤ÏºÙ¤«¤¤Ï¢·¸¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤¹¤È¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤Î¥·¥å¡¼¥ÈÀ­¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢²¡¤·¹þ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ ¤¹¤ë¤È26Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ