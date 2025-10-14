¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ºÇÂ¿5ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¸½ÂåÉ½¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGlobo Esporte¡Ù¤Ï13Æü¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¡¦¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏµ¡´Ø¡ØGenial Quaest¡Ù¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£º£·î2Æü¤«¤é5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ2004¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï28¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï61¥Ñ