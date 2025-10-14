ÍýÁÛ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò³ð¤¨¤ëÊäÀ°²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¡¢BRADELIS New York¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»½é¤È¤Ê¤ë¾ïÀßÅ¹¡Ö»¥ËÚ¥Ýー¥ë¥¿¥¦¥óÅ¹¡×¤ò2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ªÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢600～1,000»þ´Ö¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¥Õ¥£¥Ã¥¿ー¤¬¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ö¥éÁª¤Ó¤«¤éÃåÍÑÊýË¡¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»¥ËÚ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»î¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢Ä¾ÀÜ¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹♡¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÊäÀ°²¼Ãå¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¹Ô¤³