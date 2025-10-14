WOLF HOWL HARMONY¤ÈTHE JET BOY BANGERZ¤¬¡¢2026Ç¯1·î31¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤ºÇÂçµé¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥ë¥Á¥ãー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØMUUJI FESTIVAL 2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§KID PHENOMENON¡¦THE JET BOY BANGERZ¡¦WOLF HOWL HARMONY¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ì¤Ã¤¿¼¡¤Ê¤ëÌ´¡Ë ËÜ¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¿¥¤ ¥«¥ª¥ä¥¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÁíÌÌÀÑ64¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ë¤ª¤è¤Ö¹­Âç¤Ê²ñ