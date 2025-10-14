¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬º£½©Å¸³«Ãæ¤Î¡Ö·î¸«ÇØÆÁ¥á¥·¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤ÇÎß·×ÈÎÇä¿ôÌó210Ëü¿©¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Á´10¾¦ÉÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áí¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢¶Ã°Û¤ÎÌó9.6²¯kcal¡£¿Í´Ö¤¬Êâ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤Ç´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤«¤é·î¤Þ¤ÇÌó25±ýÉüÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤éÂ¾¤¸¤ãËþÂ­¤Ç¤­¤Ê¤¤!?ÇØÆÁ¤Î¡È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡ßÇØ»é¤«¤éÍÈ¤²ÆÚ¾ÆÆù·î¸«Ð§¡É¡ÈÉáÄÌ¤Î·î¸«¤¸¤ã¥â¥ÎÂ­¤ê¤Ê¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÇØ»é¡¦¥Ë