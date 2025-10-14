º£·î¤âÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï²ÈÄí¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤äÁíºÚÅ¹¤Ë¤â¡Ä¡£¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¡×¤¬Çä¤ê¤ÎÊÛÅöÅ¹¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¡á500±ßÊÛÅö¤ò´Ö¤â¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¢£¥Ç¥«À¹¤ê¤¬¥¦¥ê¤ÎÊÛÅöÅ¹¤¬¶ì½Â¤Î·èÃÇ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë°î¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¤ªÆù¡×¡£ÍÆ´ï¤Ë¡Ö¤´¤Ï¤ó¡×¤ò¥®¥Ã¥·¥êµÍ¤á¤ë¤È¡¢¡È¥Ç¥«À¹¤ê¡ÉÊÛÅö¡Ö¤¤¤Ã¤µ¤¤¤¬¤Ã¤µ¤¤¡Ê1200±ß¡Ë¡×¤¬´°À®¡£Å¹¤Î¥¦¥ê