¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬£±£±ÆüÉÕ¤Ç£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤È¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡×Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Ì±¼çÅÞ¡¢Ì±¿ÊÅÞ»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï´Ø·¸¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢¶ÌÌÚ»á¤¬¼«¿È¤âÎ©¸õÊä¤·¤¿£²£°£±£¶Ç¯¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¤ÎÂåÉ½Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ºÍÕ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤«¤Í¡¢Á°¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¤ÎÂåÉ½Áªµó¤ÇÏ¡çÖ¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¿ºÍÕ»á¤¬¿á¤­½Ð¤·¤Æ£²¿Í¤Ç¡Ö¹õÎò»Ë¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿