µ­¼Ô¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¡¦»°±º´ÆÆÄ¡á¹Ã»Ò±à¡Ê²ÖÎØµ×¼Ì¤¹¡Ë¥×¥íÌîµå¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤Ï£±£µÆü¤Ë¥»¡¢¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³«Ëë¡£²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±°Ì¤Îºå¿À¤ËÄ©¤à¡£½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤ÏÅì¡££±£´Æü¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤Ç»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬Á´ÎÏ¤Ç¡¢Á´³«¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡££Ä£å£Î£Á¤Ï¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î·ÑÅê¤òÃ´¤¦µÜ¾ë¤¬£±£µÆü¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤