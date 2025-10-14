¼«Ì±ÅÞ¤Ï£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÇÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£²£¶Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¡£Áªµó¶¨ÎÏ¤âÇò»æ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº©ÃÌ²ñ¤Î¾ì¤Ç¹â»Ô»á¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½ÐÀÊµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÈãÈ½¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£½ÐÀÊµÄ°÷¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¤Î