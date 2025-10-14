ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú²¼Íî¡¢¥À¥¦ÀèÊª¤Ï£²£·£²¥É¥ë°Â Åìµþ»þ´Ö19:32¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊª12·î¸Â46026.00¡Ê-272.00-0.59%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊª12·î¸Â6627.25¡Ê-67.50-1.01%¡Ë £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊª12·î¸Â24591.50¡Ê-330.75-1.33%¡Ë