¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¡Ê49¡Ë¤¬14Æü¡¢JRµþÅÔ±Ø¥Ó¥ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡ÖÂè1²óµþÅÔ±Ø¥Ó¥ë·Ý½Ñº×¡×¡Ê11·î3Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎDAICHI MIURA»á¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£SHIHO¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢MIURA»á¤ÏÏÂÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢µÕ¤Ë»Å»ö¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¤¡¢SHIHO¤Ï¡Ö¤ª»Å»ö¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¤³°¤Ç´¶¤¸¤ëÆüËÜÊ¸²½¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤