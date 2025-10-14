¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÍûÅÐµ±´ð¶â²ñ¼çºÅ¤Î²»³Ú²ñ¤¬13Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤Î¹ñ²È²»³Ú¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ëµ»½Ñ¤ÇÍûÅÐµ±¡Ê¤ê¤È¤¦¤­¡Ë¸µÁíÅý¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÍûÅÐµ±¡×¤¬²ÎÀ¼¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÍûÅÐµ±¤¬À¸±éÁÕ¤Î³ÚÃÄ¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Íû»á¤Î¼¡½÷¤ÇÆ±´ð¶â²ñÆ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤ÎÍû°Â妮¡Ê¤ê¤¢¤ó¤¸¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÍûÅÐµ±¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ø¤ÎÍû¸µÁíÅý¤Î°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²»³Ú²ñ¤ÏÍû»á¤ÎÂæËÌ»ÔÄ¹»þÂå¤ÈÁíÅýºßÇ¤Ãæ