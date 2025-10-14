º£Ç¯7·î¡¢ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþ¡¦¿·½É¡Ë¤¬¡ÖÅìµþ23¶è¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯1¡Á6·î¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯3064Ëü±ß¡£Á°Ç¯Æ±´üÈæ20¡ó¾å¾º¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤¬¡Ö¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î²¿ÇÜ¤«¡×¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ¯¼ýÇÜÎ¨¡×¤¬¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¤ÏÌó18ÇÜ¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤Î¤¿¤áÂ©¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö±ß°Â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í¢Æþ·úÃÛ»ñºà¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç30¡Á40¡ó¤â¹âÆ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï³°