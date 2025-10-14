¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¡Ê40¡Ë¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¡§»ä¡¢Ä¹Ìîµ×µÁ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¡¢¹­Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤äºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¡£16Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡¢Âç³Ø±¡¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Çµð¿Í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹