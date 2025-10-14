ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø½é ³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Îµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ßÍÑ¤«¤Ð¤ó¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð ¤Þ¤¸¤ÇÃæ¿È¤¬¥Ç¥ó¥¸¥ã¡¼²á¤®¤Æ¼«Ê¬¤Ç¥É¥ó°ú¤­¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Î¡¢µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ßÍÑ¤«¤Ð¤ó¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãç¤µ¤ó¤¬¡¢¿çÌ²»þ¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡ÛÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢¡È2¸ÄÇã¤¤¡É¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡ÖÂç¹¥¤­¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë