12·î21Æü¡¢Âçºå¡¦Yogibo META VALLEY¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖYAMAZARU presents¡ØTHE SIXTH¡Ù2025¡×¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆNoa¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Noa¤È»³±î¤È¤Î¶¦±é¤ÏÌó15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃíÌÜ¤À¡£¸½ºß¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯Çä¼õÉÕÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¸ø±é¾ðÊó¡ÛYAMAZARU presents¡ØTHE SIXTH¡Ù2025¡ÚÆüÄø¡Û2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 16:00¡¿START 17:00¡Ú²ñ¾ì¡ÛYogibo META VALLEY¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®