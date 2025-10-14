¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥º10¤Ï14Æü¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ê¤Î¤«¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àè½µ¡¢¹­Åç»Ô¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£Ä¹ÅçÀ¶Î´²òÀâ°Ñ°÷¡ÖÇä¤ê¾ì¤Ë¤ÏºÇ¿·¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥º10¤Î¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×Q¡Öwindows10¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¢£¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¹­ÅçËÜÅ¹ÎÏÀÐ