JFA¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Ï14Æü¡¢11·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢TBS·ÏÎó¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£²ó¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¡ÈÆîÊÆÀª¡É¤È¤Î2Ï¢Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè·î¤Ë¹µ¤¨¤¿2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢18Æü¤Ë¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26ÆîÊÆ