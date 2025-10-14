¹­Åì¾Ê¹­½£»Ô¤Ç13Æü¡¢Âè15²óÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ¡ÊÁ´±¿²ñ¡Ë¤Î¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Þ¶¹¾¾Ê¥Á¡¼¥à¤Ï½÷»Ò10¥á¡¼¥È¥ë¥¨¥¢¥é¥¤¥Õ¥ëÃÄÂÎÍ½Áª¤Ç¹ç·×ÆÀÅÀ1903¡¥6ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢À¤³¦µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£²¦»ÒèË¡¢²«±«婷¡¢´Ú²ÂÍ½¤«¤é¤Ê¤ëÞ¶¹¾¾Ê¥Á¡¼¥à¤Ï½÷»Ò10¥á¡¼¥È¥ë¥¨¥¢¥é¥¤¥Õ¥ëÃÄÂÎÍ½Áª¤Ç¹ç·×ÆÀÅÀ1903¡¥6ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¼Í·âÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤¬µ­Ï¿¤·¤¿1902¡¥0ÅÀ¤ÎÃÄÂÎÀ¤³¦µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖ