½©¤ò´¶¤¸¤ë?Çò¥Ë¥Ã¥È?¤ËÈ¿¶Áµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Îµ×ÊÝ°æÄ«Èþ(37)¤¬¡¢½Ð±é¤·¤¿NHK¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á9¤Î°áÁõ¤ò¸ø³«¤·Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖNHKÁí¹ç¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡Ù¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¡£½©¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿♡¡×¤ÈX¤Ë¥Ý¥¹¥È¡£Çò¤¤¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¹ÈÍÕ¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬35Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë±ÜÍ÷¿ô¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡Ö¤Þ¤µ¤Ë½©¤ò´¶¤¸¤Æ°áÂØ¤¨¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ë¤¥¡Á¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¹¥Æ¥­¤Ê¾Ð´é¤È¥ª¥·