¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹çÆüËÜ¡Ý¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê2025Ç¯10·î14ÆüÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿3·î20Æü¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¡Êºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Î»î¹ç¤ËÀèÎ©¤Á¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ç¤âÌÜ¤ò¤¦¤ë¤Þ¤»¤ë¤Ê