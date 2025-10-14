½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ Åß¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Ï¥¯¥Á¥ç¥¦¤¬½©ÅÄ»Ô¤ËÈôÍè¤·¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬21.5¡î¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤¬£±£±¡¥2¡î¤È¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè½µ¤Ï¹â¤¤»³¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æþ¤ê¡¢µ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£20Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï£±£µ¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Åß¤ÎÂ­²»¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£