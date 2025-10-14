¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Êµ¡Ç½À­É½¼¨¿©ÉÊ¡ØÆÃ¿å¡Ê¤È¤¯¤¹¤¤¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹µ¡Ç½¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¡ÖHMPA¡Ê3-(4-¥Ò¥É¥í¥­¥·-3-¥á¥È¥­¥·¥Õ¥§¥Ë¥ë)¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À¡Ë¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌµÌ£¡¦Ìµ½­¡¦Ìµ¿§¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÌ£¤Î¤¢¤ë·ò¹¯°ûÎÁ¡É¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Æü¾ï¤Î¿åÊ¬Êäµë¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ü¿å¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ç»î°û¤·¤¿¡ØÆÃ¿å¡Ù¡Ø