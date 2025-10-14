SUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§SUPER EIGHT ²£»³Íµ¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¡È¥è¥³¥Ò¥Ê¡É¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Íê29Ç¯ÎÙ¤òÊâ¤­Â³¤±¤ÆÌÜ»Ø¤¹¹ñÎ©¤ÎÉñÂæ¡Ë ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÂ¼¾å¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ê¤ª¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±